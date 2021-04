The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Majora's Mask in arrivo su Switch? (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo scorso febbraio si sono celebrati i 35 anni della saga di The Legend Of Zelda e sebbene tutti si aspettassero una celebrazione da parte di Nintendo in stile Super Mario, alla fine è stato annunciata una versione rimasterizzata di The Legend Of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Switch e poco altro. Ma c'è ancora qualcosa che non è stato annunciato? Secondo un insider la risposta è sì. Secondo quanto riportato, sia The Legend of Zelda: Ocarina of Time che The Legend of Zelda: Majora's Mask, entrambi titoli per Nintendo 64 con remake per 3DS, potrebbero arrivare addirittura quest'anno su Nintendo Switch. La fonte della notizia è l'insider NateDrake, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo scorso febbraio si sono celebrati i 35 anni della saga di TheOfe sebbene tutti si aspettassero una celebrazione da parte di Nintendo in stile Super Mario, alla fine è stato annunciata una versione rimasterizzata di TheOf: Skyward Sword per Nintendoe poco altro. Ma c'è ancora qualcosa che non è stato annunciato? Secondo un insider la risposta è sì. Secondo quanto riportato, sia Theofofche Theof's, entrambi titoli per Nintendo 64 con remake per 3DS, potrebbero arrivare addirittura quest'anno su Nintendo. La fonte della notizia è l'insider NateDrake, ...

