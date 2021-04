The Handmaid’s Tale 4 | la recensione | Sentirsi una donna normale Quando sarà possibile?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ladi The Handmaid's4: la quarta stagione della serie, dal 29 aprile su TIMVISION, continua a raccontare il percorso di June Osborne, una grande Elisabeth Moss, dalla resilienza alla resistenza. Ladi The Handmaid's4, l'acclamata serie TV con Elisabeth Moss che torna in anteprima esclusiva su TIMVISION dal 29 aprile, a 24 ore dalla messa in onda in USA, inizia come l'episodio 1 della serie. Con un tocco di musica soul - le canzoni finora erano caratterizzate da una decisa atmosfera New Wave - e una canzone delicata come quella di Aretha Franklin ("The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you"). È un brano che lavora a contrasto con quello che vediamo sullo schermo: June è ferita, …