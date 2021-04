Terzo mandato, nodo Rousseau... Il M5S presenta il conto a Conte (Di giovedì 29 aprile 2021) Un atto di accusa no, ma un cahier de doléances sì. E’ quello che si accingono a presentare i parlamentari - tutti i presidenti e i capigruppo delle Commissioni del M5s - all’incontro online con Giuseppe Conte e che Affaritaliani.it è in grado di anticipare. Nei capannelli alla Camera si stanno appunto limando le questioni che saranno sottoposte al Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 aprile 2021) Un atto di accusa no, ma un cahier de doléances sì. E’ quello che si accingono are i parlamentari - tutti i presidenti e i capigruppo delle Commissioni del M5s - all’incontro online con Giuseppee che Affaritaliani.it è in grado di anticipare. Nei capannelli alla Camera si stanno appunto limando le questioni che saranno sottoposte al Segui su affaritaliani.it

Advertising

ivanscalfarotto : 'Non siamo privi di memoria:non possiamo non dimostrare all'Italia che l'Albania e gli albanesi non abbandonano mai… - lucianonobili : Auguri di buon lavoro a @ediramaal, rieletto presidente per il terzo mandato, il capo di governo più longevo del po… - FuddausS : Adesso con il nuovo 5stelle' I love you 'di sx di Conte salta l'impegno preso con gli elettori del terzo mandato, p… - NazzarenoMi : RT @PaolaSimonin: @todorov_denis @borghi_claudio Già la mummia è pronta ad uscire dal sarcofago per il terzo mandato....?? Lui è quello che… - PaolaSimonin : @todorov_denis @borghi_claudio Già la mummia è pronta ad uscire dal sarcofago per il terzo mandato....?? Lui è quel… -