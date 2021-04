San Gennaro, anche quest’anno niente processione: sabato 1° maggio la celebrazione nel Duomo (Di giovedì 29 aprile 2021) anche quest’anno, a causa della crisi sanitaria, non si svolgerà a Napoli la processione di San Gennaro che, secondo la tradizione, nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di maggio, si è sempre tenuta dal Duomo alla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto del Santo Patrono della città e della Campania, insieme con le statue di alcuni santi compatroni. In tale occasione, si verificava (quasi sempre) l’evento della liquefazione del sangue del martire. La processione si svolgeva in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo. sabato prossimo, primo maggio, ci sarà soltanto la celebrazione eucaristica nella Cattedrale, con la presenza complessiva di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021), a causa della crisi sanitaria, non si svolgerà a Napoli ladi Sanche, secondo la tradizione, nel pomeriggio delche precede la prima domenica di, si è sempre tenuta dalalla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto del Santo Patrono della città e della Campania, insieme con le statue di alcuni santi compatroni. In tale occasione, si verificava (quasi sempre) l’evento della liquefazione del sangue del martire. Lasi svolgeva in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo.prossimo, primo, ci sarà soltanto laeucaristica nella Cattedrale, con la presenza complessiva di ...

