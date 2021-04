Navalny dice che Putin è nudo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Con i suoi 72 chili, ne pesava 94 quando è entrato in prigione, Alexeiè apparso in collegamento per partecipare a un'udienza contro di lui per diffamazione. E’ stato giudicato colpevole, dovrà pagare 850 mila rubli (circa novemila euro) a un veterano che aveva criticato sui social. L’avvocato anticorruzione, diventato l’oppositore più detestato dal Cremlino ha approfittato di questa apparizione pubblica per mostrare le sue condizioni: è dimagrito molto dopo lo sciopero della fame, non sta bene. E anche per ribadire quello che pensa di Vladimir: “Il vostro re – ha detto rivolto ai giudici – è. Milioni di persone urlano contro di lui. A cosa hanno portato i suoi 20 anni di regno mediocre? La corona ormai gli scivola via dalle orecchie”. Durante una delle ultime udienze, prima che venisse trasferito nella colonia ...