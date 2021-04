Monopattini camuffati da ciclomotori | sequestrate pagine Amazon ed eBay

(Di giovedì 29 aprile 2021) Milano -elettrici privi delle caratteristiche per essere omologati per la circolazione e presentati e venduti on line in modo ingannevole e inducendo, quindi, i consumatori a ritenere la ...

Agenzia ANSA

Per il giudice sono "ciclomotori". Il provvedimento ha l'effetto di bloccare la vendita di alcuni modelli di monopattini elettrici, come quelli dotati di sellino o con una potenza superiore ai 500 watt. Monopattini elettrici privi delle caratteristiche per essere omologati per la circolazione, come quelli con sellino e con una velocità superiore ai 500 watt, e presentati e venduti on line in modo ingannevole. La procura impone lo stop.