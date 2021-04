ManchesterUtd-Roma, dove vederla. La sfida più attesa (Di giovedì 29 aprile 2021) I giallorossi all’Old Trafford non hanno mai vinto, ma Fonseca si affida agli ex Smalling e Mkhitaryan ManchesterUtd-Roma, dove vederla ManchesterUtd-Roma, dove vederla ManchesterUtd-Roma, dove vederla – A dispetto di ogni protocollo anti-covid in 2mila hanno voluto incoraggiare e incitare la squadra al momento della partenza per Manchester. Si gioca ancora a porte chiuse per la pandemia, ma il tifo c’è e crede nell’impresa. La Roma torna a giocare all’Old Trafford contro il Manchester United senza aver mai vinto in tre partite ufficiali giocate nel tempio dei Diavoli Rossi (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252 e Tv8 sul digitale terrestre). ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) I giallorossi all’Old Trafford non hanno mai vinto, ma Fonseca si affida agli ex Smalling e Mkhitaryan– A dispetto di ogni protocollo anti-covid in 2mila hanno voluto incoraggiare e incitare la squadra al momento della partenza per Manchester. Si gioca ancora a porte chiuse per la pandemia, ma il tifo c’è e crede nell’impresa. Latorna a giocare all’Old Trafford contro il Manchester United senza aver mai vinto in tre partite ufficiali giocate nel tempio dei Diavoli Rossi (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252 e Tv8 sul digitale terrestre). ...

