Manchester United-Roma 6-2 | giallorossi ko all’Old Trafford

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 aprile 2021)6-2.i Red Devils si impongono per 6 a 2 sulladi Fonseca. In avvio gol di Bruno Fernandes per il vantaggio dei padroni di casa, a cui risponde Pellegrini su calcio di rigore. Al 34? Dzeko ribalta la situazione, ma nella ripresa ilsegna cinque gol: doppietta di Cavani, rigore dubbio trasformato da Bruno Fernandes, manita di Pogba e rete di Greenwood nel finale. Cos’è successo nel primo tempo? A 3? minuti dall’inizio del match problema muscolare per Veretout, costretto al cambio. Al suo posto Villar. Dopo 6 minuti i padroni di casa vanno in vantaggio con Bruno Fernandes che beffa Pau Lopez. 1-0. Al 13? l’arbitro assegna un calcio di rigore a favore dellaper ...