Advertising

TV7Benevento : Lodi: Baffi (Fdi), 'intitolata via a Ramelli, suo ricordo sia sguardo a futuro di condivisione'... - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #PatriziaBaffi Cambia partito e riceve insulti sessisti e minacce. Patrizia Baffi: 'Ora denuncio' - qn_giorno : #PatriziaBaffi Cambia partito e riceve insulti sessisti e minacce. Patrizia Baffi: 'Ora denuncio' -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi Baffi

La Sicilia

... capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a, che insieme alle consigliere Elisa ... Alla cerimonia era presente, tra gli altri, anche Patrizia, consigliera regionale eletta nel Pd ...Codogno () - Ha lasciato il Partito democratico per Italia Viva di Renzi. Poi, non ritrovandosi più nel ...di toni tutt'altro che piacevoli è la consigliera regionale di Codogno Patrizia: "...Milano, 29 apr.(Adnkronos) - 'L’intitolazione di una via a Sergio Ramelli significa il contrario rispetto a ciò che afferma chi continua a ..."Mi appello al ministro Bianchi perché intitoli il liceo Molinari al giovane del Fronte della Gioventù", ha detto la deputata di FdI Paola Frassinetti. La targa svelata dalla sindaca Sara Casanova (Le ...