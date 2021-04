Ecco linee guida Regioni riaprire parchi divertimenti (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - “Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi”. Così il documento preparato dalle Regioni che hanno aggiornato l'elenco delle riaperture dei settori economici e sociali. Le Regioni presenteranno le linee guida al governo. Tra le indicazioni quella di “garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - “Le presenti indicazioni si applicano apermanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park),tematici,acquatici,avventura,zoologici,faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi”. Così il documento preparato dalleche hanno aggiornato l'elenco delle riaperture dei settori economici e sociali. Lepresenteranno leal governo. Tra le indicazioni quella di “garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili ...

