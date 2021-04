Durante il lockdown la droga arrivava a domicilio grazie a giovani corrieri incensurati (Di giovedì 29 aprile 2021) Base operativa in Barriera Milano: sequestrati 12 chili di stupefacente, misure cautelari per 14 persone Leggi su lastampa (Di giovedì 29 aprile 2021) Base operativa in Barriera Milano: sequestrati 12 chili di stupefacente, misure cautelari per 14 persone

Advertising

Radio3tweet : Per i nonni e le nonne che starebbero ore a raccontare e per quelli che se la cavano in poche parole, per il valore… - fanpage : 'Ho visto vaccinare gente che di contatti con il pubblico non ne ha. Io sono cassiera in un supermercato e non ci s… - StampaTorino : Durante il lockdown la droga arrivava a domicilio grazie a giovani corrieri incensurati - patriziaandreoz : @Sarottola_ Si vede che i cinesi si ammazzavano dalle risate invece Se li beccavano fuori casa durante il lockdown… - marcovaldo103 : @karlpalms1 ammazza che fisico! ti sono pure ingrossate le tette! l’unica che è migliorata durante il lockdown ?? -