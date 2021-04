Atp Estoril 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 30 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp dell’Estoril 2021 della giornata di venerdì 30 aprile. Il primo match all’Estadio Millennim vedrà opposti il britannico Cameron Norrie e il cileno Christian Garin, mentre a seguire sarà la volta del croato Marin Cilic contro il sudafricano Kevin Anderson; in chiusura si affronteranno il transalpino Ugo Humbert e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. ESTADIO MILLENNIUM Dalle 11:30 – Norrie vs Garin Non prima delle 14:00 – Cilic vs Anderson A seguire – Moutet vs Herbert/Ramos-Vinolas A seguire – Humbert vs Davidovich Fokina SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Il, glie l’didel torneo Atp dell’della giornata di30. Il primo match all’Estadio Millennim vedrà opposti il britannico Cameron Norrie e il cileno Christian Garin, mentre a seguire sarà la volta del croato Marin Cilic contro il sudafricano Kevin Anderson; in chiusura si affronteranno il transalpino Ugo Humbert e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. ESTADIO MILLENNIUM Dalle 11:30 – Norrie vs Garin Non prima delle 14:00 – Cilic vs Anderson A seguire – Moutet vs Herbert/Ramos-Vinolas A seguire – Humbert vs Davidovich Fokina SportFace.

