Amici, Samuele in crisi dopo una telefonata con la fidanzata: il ballerino teme che lei lo voglia lasciare

Quando entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti si vedono costretti a salutare i propri cari per qualche tempo e se in quest'edizione c'è chi ha trovato consolazione in un nuovo amore all'interno del talent, qualcun altro soffre per la mancanza della fidanzata rimasta a casa. Il ballerino Samuele ha trascorso momenti particolarmente difficili proprio in seguito a una telefonata con la sua ragazza. ll giovane ha infatti ammesso di temere che lei lo volesse lasciare.

Nella puntata del daytime andata in onda ieri pomeriggio, il ballerino Samuele è apparso in crisi.

