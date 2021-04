A Pompei una ragazza è stata violentata e uccisa con almeno tre coltellate (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiamava Grazia Severino, e domani avrebbe compiuto 24 anni. La ragazza che è stata violentata e uccisa a Pompei è stata trovata nel cortile del palazzo dove è stata colpita, riversa a terra e con entrambe le caviglie spezzate. Era ancora in vita quando è stata trasportata al pronto soccorso, dove però non ce l’ha fatta: al San Leonardo di Castellammare di Stabia era già in gravissime condizioni per le numerose coltellate sul corpo (almeno tre). Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia stata violentata e torturata in uno dei box che sono nel condominio proprio davanti a quel cortile in cui si è cercato disperatamente di salvarle la vita. Non si sa se sia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiamava Grazia Severino, e domani avrebbe compiuto 24 anni. Lache ètrovata nel cortile del palazzo dove ècolpita, riversa a terra e con entrambe le caviglie spezzate. Era ancora in vita quando ètrasportata al pronto soccorso, dove però non ce l’ha fatta: al San Leonardo di Castellammare di Stabia era già in gravissime condizioni per le numerosesul corpo (tre). Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che siae torturata in uno dei box che sono nel condominio proprio davanti a quel cortile in cui si è cercato disperatamente di salvarle la vita. Non si sa se sia ...

