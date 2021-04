Violenti scontri tra le tifoserie di Bari e Lecce in autostrada | scattano 17 Daspo | stadi vietati per anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensione alle stelle a Gerusalemme con incidenti, tra i più violenti da anni, che hanno rialzato l'allarme. Epicent… - GianniJ08 : @_SimplyBen_ Ci saranno scontri violenti... ???? - eccapecca : I guerriglieri continuano a resistere agli attacchi di invasione della #Turchia contro le aree di difesa di #Medya… - antimafia2000 : Violenti scontri a Gerusalemme dopo la marcia israeliana di estrema destra - Isabella26V : RT @ultimenotizie: È di oltre 60 morti il bilancio di violenti scontri armati verificatisi nelle ultime 24 ore nel nord dello #Yemen dove è… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenti scontri

Antimafia Duemila

in autostrada tra tifosi di Bari e Lecce: scattano misure cautelari per 12 ultras 21 dicembre 2020 Sono stati notificati a 17 ultrà di Bari e Lecce altrettanti provvedimenti Daspo a ...LECCE " Ci sono anche ultrà del Lecce tra i destinatari dei 17 Daspo emessi nelle scorse ore dal Questore di Foggia, per icon i tifosi del Bari avvenuti il 23 febbraio 2020 sull'A16, tra Cerignola e Candela. I Daspo " divieti di accesso alle manifestazioni sportive - hanno raggiunto 17 ultra della ...Diciassette provvedimenti di Daspo, di cui 12 con obbligo di firma, sono stati emessi dal Questore di Foggia a carico di ultrà delle squadre del Bari e Lecce. I tifosi non potranno partecipare a gare ...Nei giorni scorsi sono stati notificati 17 provvedimenti DASPO, di cui 12 con obbligo di firma, di divieto di accesso ...