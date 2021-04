Treccine di pane all’olio con zucca e noci

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le sono una di quelle ricette di panini da provare una volta e da rifare sempre. Laè perfetta perché conferisce alquel colore solare che nessun’altro vegetale può dare, quindi, anche quando si è fuori stagione, si può optare per lasurgelata, magari preparata in casa se si è stati previdenti in autunno. Altrimenti si può sostituire lacon le patate, il risultato sarà morbidissimo. Per preparare questo impasto non serve la planetaria e si può impastare a mano, l’importante è scegliere una farina di buona qualità, adatta per questo tipo di lievitazioni brevi: in commercio molti mulini preparano delle farine per fare ilin casa. Oltre a formare l’impasto in, potete anche prevedere di fare un’enorme treccia usando tutto l’impasto e chiuderla in un ...