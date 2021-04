Six Invitational 2021, finalmente le date e i gruppi: si comincia l’11 maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Six Invitational 2021, in programma a Parigi, è stato finalmente svelato nel dettaglio da Ubisoft. Gli appassionati del torneo esports di Rainbow Six possono ora farsi un’idea più chiara, grazie all’ufficialità dei due gruppi e delle date. La fase a gironi del torneo inizierà l’11 maggio. Ogni gruppo è di fatto un girone all’italiana che si articolerà nel corso di sei giorni. La fase a gironi terminerà infatti il 16 maggio. Nel gruppo A sono presenti BDS, Cloud9, Team Liquid, DarkZero, Team oNe, Team Empire, FaZe Clan, G2, CAG e FURIA. Nel gruppo B, invece, troviamo TSM, Giants Gaming, Virtus Pro, Oxygen, Ninjas in Pyjamas, Spacestation Gaming, MiBR, Parabellum e MKERS. ? Here is the #SixInvitational Group Stage Schedule! We’ll see ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Six, in programma a Parigi, è statosvelato nel dettaglio da Ubisoft. Gli appassionati del torneo esports di Rainbow Six possono ora farsi un’idea più chiara, grazie all’ufficialità dei duee delle. La fase a gironi del torneo inizierà. Ogni gruppo è di fatto un girone all’italiana che si articolerà nel corso di sei giorni. La fase a gironi terminerà infatti il 16. Nel gruppo A sono presenti BDS, Cloud9, Team Liquid, DarkZero, Team oNe, Team Empire, FaZe Clan, G2, CAG e FURIA. Nel gruppo B, invece, troviamo TSM, Giants Gaming, Virtus Pro, Oxygen, Ninjas in Pyjamas, Spacestation Gaming, MiBR, Parabellum e MKERS. ? Here is the #SixGroup Stage Schedule! We’ll see ...

