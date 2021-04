Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di mercoledì 28 aprile 2021) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ...

Advertising

NetflixIT : Scrivi qui il personaggio di serie e film che ti ha provocato LA COTTA più grande di tutti i tempi. Fallo cantare, quel cuoricino. - Raicomspa : Oggi terza uscita per #Leonardo, la serie evento dedicata al genio italiano più visionario e famoso di tutti i temp… - Gazzetta_it : Inter, Bain Capital e il prestito a Suning. Tutti i dettagli - yeagayr : a me farà sempre schiattare come got sia stata una delle serie più Belle di sempre e di cui parlavamo un giorno si… - paoliseva : RT @alixstark_: no raga immaginatevi una serie tv sulla nostra vita di twitter con tutti i drama, i fake, i party i meaaan sarebbe stupenda -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutti Covid: India, oltre 3 mila morti, superate 200 mila vittime ... che sta studiando le preoccupanti curve del subcontinente: "In base a tutti i modelli che abbiamo ... La variante B.1.617, che ha una serie di "sub - varianti" è stata classificata finora come ...

Bedrock: annunciata la serie sequel de I Flinstones Con molta probabilità, rivedremo anche altri personaggi storici come Betty, Bam - Bam e tutti gli altri Bedrock sarà quindi ambientata venti anni dopo la serie originale, con Fred ormai in pensione. ...

Serie B, tra Empoli e Chievo un pari che fa tutti contenti la Repubblica Letteratura. Nell’epistolario tutti i tormenti di Gadda Le lettere scambiate con la famiglia durante la Grande Guerra e quelle con l’amico scrittore Alessandro Bonsanti contribuiscono a precisare il ritratto di uno dei massimi autori del nostro Novecento ...

Procida tenta lo scatto Covid-free, ma Ventotene avverte: «Non basta vaccinare i residenti» Il caso scuola dell’ex isola confino: se anche tutti gli abitanti fossero coperti dal vaccino, resterebbero da vaccinare lavoratori stagionali ed equipaggi delle navi. E poi ci vorrebbe il tanto criti ...

... che sta studiando le preoccupanti curve del subcontinente: "In base ai modelli che abbiamo ... La variante B.1.617, che ha unadi "sub - varianti" è stata classificata finora come ...Con molta probabilità, rivedremo anche altri personaggi storici come Betty, Bam - Bam egli altri Bedrock sarà quindi ambientata venti anni dopo laoriginale, con Fred ormai in pensione. ...Le lettere scambiate con la famiglia durante la Grande Guerra e quelle con l’amico scrittore Alessandro Bonsanti contribuiscono a precisare il ritratto di uno dei massimi autori del nostro Novecento ...Il caso scuola dell’ex isola confino: se anche tutti gli abitanti fossero coperti dal vaccino, resterebbero da vaccinare lavoratori stagionali ed equipaggi delle navi. E poi ci vorrebbe il tanto criti ...