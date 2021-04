Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siete incastrati in un lavoro che non vi piace? Ogni giorno dovete sottostare alle richieste assurde dei vostri superiori? Bene, Say No! More vi insegna proprio l’importanza di saper dire no, e questa è la nostra Recensione A chi non è mai capitato di dover obbedire a richieste fuori di testa o di sentirsi in debito con qualcuno? Spesso si è obbligati a dover dire di sì, ma l’importanza del “no” non è da sottovalutare. Saper rispondere con un sonoro NO spesso è fondamentale, oltre che liberatorio. A insegnare questa preziosa lezione ci pensano i ragazzi di Studio Fizbin con il loro ultimo titolo. Scopriamo insieme Say No! More nella nostra Recensione! NO! is the answer Say No! More è caratterizzato da una “trama” ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siete incastrati in un lavoro che non vi piace? Ogni giorno dovete sottostare alle richieste assurde dei vostri superiori? Bene, Say No!vi insegna propriodi saperno, e questa è la nostraA chi non è mai capitato di dover obbea richieste fuori di testa o di sentirsi in debito con qualcuno? Spesso si è obbligati a doverdi sì, madel “no” non è da sottovalutare. Saper rispondere con un sonoro NO spesso è fondamentale, oltre che liberatorio. A insegnare questa preziosa lezione ci pensano i ragazzi di Studio Fizbin con il loro ultimo titolo. Scopriamo insieme Say No!nella nostra! NO! is the answer Say No!è caratterizzato da una “trama” ...

italiatopgames : Say No! More Recensione del gioco del… NO! -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Say Say No! More - Recensione LA RECENSIONE IN BREVE Il gameplay è semplice e immediato: urlare i diversi "no" è sempre un piacere e ... È proprio di questo che parla Say No! More , di come nella vita a volte sarebbe più utile un "no"...

Just Say Yes: recensione della commedia romantica Netflix Perché Just Say Yes non cita, men che meno omaggia, ma palesa una evidente falla creativa, nascondendosi in perpetuo déjà - vu sfiancante e assonnato trascinando a sé il povero spettatore, raramente ...

Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO! tuttoteK Recensione Say No! More, l’importanza di dire NO! Say No! More insegna con un gran senso dell'umorismo l'importanza di saper dire NO, scopriamolo insieme nella nostra recensione!

Say No! More – Recensione A volte mi rendo conto di quanto ormai cerchiamo nei videogiochi letture del mondo che conosciamo, di quanto articoli ed editoriali facciano le pulci a questo o ...

LAIN BREVE Il gameplay è semplice e immediato: urlare i diversi "no" è sempre un piacere e ... È proprio di questo che parlaNo! More , di come nella vita a volte sarebbe più utile un "no"...Perché JustYes non cita, men che meno omaggia, ma palesa una evidente falla creativa, nascondendosi in perpetuo déjà - vu sfiancante e assonnato trascinando a sé il povero spettatore, raramente ...Say No! More insegna con un gran senso dell'umorismo l'importanza di saper dire NO, scopriamolo insieme nella nostra recensione!A volte mi rendo conto di quanto ormai cerchiamo nei videogiochi letture del mondo che conosciamo, di quanto articoli ed editoriali facciano le pulci a questo o ...