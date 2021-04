Razer Orochi V2 | arriva il mouse per i gamer su notebook

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 aprile 2021)annunciaV2, ungaming wireless compatto e ultraleggero in grado di offrire oltre 900 ore di utilizzo da una singola batteria AA Dotato della tecnologiaHyperSpeed Wireless a bassissima latenza e deiMechanicalSwitch di seconda generazione,V2 combina prestazioni e comfort in un design compatto, ideale per isu. Per questi ultimi, il trasporto di periferiche e accessori gaming ad alte prestazioni può essere problematico, avendo a disposizione uno spazio limitato.V2 è stato pensato per offrire unad alte prestazioni talmente piccolo da stare in tasca. Il supporto multi-dispositivo HyperSpeed permette di collegare il ...