Palladio: i prezzi hanno raggiunto un livello record (Di mercoledì 28 aprile 2021) I prezzi dell'oro sono pressoché invariati in vista della riunione di Federal Reserve, mentre i prezzi del Palladio hanno raggiunto un nuovo record a causa delle persistenti preoccupazioni sull'offerta. Il metallo giallo quota a 1.781 dollari l'oncia (+0,07%). Palladio: un nuovo record storico? Negli ultimi dieci anni, l'offerta di Palladio è stata in deficit. Tuttavia, la

