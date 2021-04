‘Ndrangheta in Toscana, Giani: «Regione parte offesa nell’inchiesta della Dda» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'inchiesta della Dda su presunte infiltrazioni della 'Ndrangheta in Toscana, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha detto che la sua giunta si costituirà parte offesa. Spiegando: «Prima di tutto voglio ribadire la mia fiducia nel lavoro della magistratura. E voglio che sia chiaro e lo dirò al Consiglio regionale: la Regione Toscana si ritiene parta offesa. parte offesa significa scelta determinata, chiara, inconfutabile di essere accanto alla magistratura nell'agire per accertare i fatti, fornire supporto ai cittadini rispetto ai danni ambientali, con regole trasparenti in attività produttive di assoluta rilevanza come è il settore delle ... Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'inchiestaDda su presunte infiltrazioni'Ndrangheta in, il presidente, Eugenio, ha detto che la sua giunta si costituirà. Spiegando: «Prima di tutto voglio ribadire la mia fiducia nel lavoromagistratura. E voglio che sia chiaro e lo dirò al Consiglio regionale: lasi ritiene partasignifica scelta determinata, chiara, inconfutabile di essere accanto alla magistratura nell'agire per accertare i fatti, fornire supporto ai cittadini rispetto ai danni ambientali, con regole trasparenti in attività produttive di assoluta rilevanza come è il settore delle ...

Advertising

LegaSalvini : FOSSE SUCCESSO IN UNA REGIONE A GUIDA LEGA AVREBBERO GIÀ CHIAMATO I CASCHI BLU DELL'ONU - fattoquotidiano : ‘ndrangheta in Toscana, Abiti Puliti: “Nostro report denunciava lo smaltimento illegale di rifiuti, ma conciatori e… - Tg3web : Ottomila tonnellate di rifiuti tossici delle concerie smaltiti dalla 'ndrangheta sotto la strada regionale 429 in T… - FirenzePost : ‘Ndrangheta in Toscana, Giani: «Regione parte offesa nell’inchiesta della Dda» - marialauraloi : RT @metaanto: @gingkoedizioniV Toscana è una regione fortemente massonica, la Calabria ha una massoneria in affari con la ' ndrangheta e la… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta Toscana Lorenzo Cesa, Gratteri:«Macché giustizia a orologeria. L’ho sentito io dire in tv: non entro in maggioranza» Corriere della Sera