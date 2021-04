L' inutile talk sulla sfiducia a Speranza

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Come in unshow, trasmesso da palazzo Madama, senza un filo conduttore, logica e oggetto, tra un “si dimetta” urlato da La Russa, frase che nella polemica nostrana va bene sempre, come il sempreverde “si vergogni, e un accorato “questo paese dovrebbe ringraziarlo”, pronunciato con passione antica da Vasco Errani. Il quale coglie anche l’occasione per ricordare a Salvini, citazioni alla mano, quando diede i numeri, all’inizio della pandemia, passando in tre settimane dal “chiudiamo tutto” all’“apriamo tutto”, al “richiudiamo”, con o senza mascherina indossata. Primo intervento sentito anche della neocapogruppo del Pd, Simona Malpezzi, che ancora non prende dimestichezza sull’utilizzo degli artigli, quando dice che “mettere in discussionesignifica indebolire il governo”. In realtà, se passasse la mozione di ...