**Libia: Di Maio, 'in programma visita Dbeibah a Roma'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "E' in corso di programmazione una visita del Primo Ministro libico Dbeibah a Roma, durante la quale abbiamo intenzione di convocare un business forum delle imprese italiane per continuare ad incrementare le nostre opportunità di cooperazione economica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il question time in Parlamento. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr. (Adnkronos) - "E' in corso dizione unadel Primo Ministro libico, durante la quale abbiamo intenzione di convocare un business forum delle imprese italiane per continuare ad incrementare le nostre opportunità di cooperazione economica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, durante il question time in Parlamento.

TV7Benevento : **Libia: Di Maio, 'in programma visita Dbeibah a Roma'**... - riccardo_71 : Salvini e Di Maio sono poi tornati dalla Libia? - Lopinionista : Rafforzamento della presenza italiana in Libia, question time con Di Maio - paradoxMKD : 3. Ha scelto la Libia come primo viaggio all’estero da presidente del Consiglio, per riaffermare la centralità dell… - Damianodanny1 : PIACERE DEL POTERE! RICORDATE QUANDO DI MAIO, INIZIO CARRIERA DI MIN MOSTRAVA BIGLIETTO ALITALIA? ORA LUIGINO VIA… -