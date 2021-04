Il filo nascosto: Daniel Day-Lewis si è preparato in modo maniacale, ecco come (Di mercoledì 28 aprile 2021) Daniel Day-Lewis si è preparato in modo maniacale prima dell'inizio delle riprese de Il filo nascosto, dividendo il suo tempo tra Londra e New York. Daniel Day-Lewis si è immerso completamente nel mondo della moda prima di girare Il filo nascosto, preparandosi in modo maniacale. L'attore ha studiato gli abiti del periodo presso il Victoria and Albert Museum di Londra ed in seguito ha studiato alta moda a New York per mesi. Day-Lewis, infine, ha deciso di ricreare un vestito dell'epoca da una fotografia: lo ha abbozzato, usando sua moglie, la regista Rebecca Miller, come modello, e poi i due lo hanno cucito insieme. "Devo dire che è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)Day-si èinprima dell'inizio delle riprese de Il, dividendo il suo tempo tra Londra e New York.Day-si è immerso completamente nel mondo della moda prima di girare Il, preparandosi in. L'attore ha studiato gli abiti del periodo presso il Victoria and Albert Museum di Londra ed in seguito ha studiato alta moda a New York per mesi. Day-, infine, ha deciso di ricreare un vestito dell'epoca da una fotografia: lo ha abbozzato, usando sua moglie, la regista Rebecca Miller,modello, e poi i due lo hanno cucito insieme. "Devo dire che è ...

