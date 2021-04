“Ignazio Moser un figo vero” | Akash Kumar spera nella sua vittoria all’Isola dei Famosi

(Di mercoledì 28 aprile 2021)non è ancora approdatodeima è stato già decretato vincitore dell’edizione. A dirlo è stato, ex naufrago e modello, intervenuto ieri nel corso della nuova puntata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Dopo aver a lungo parlato della sua esperienza nel reality, seppur molto breve,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Intervistata dal settimanale Chi, la donna ha parlato della sua nuova esperienza al timone de L'Isola dei Famosi parlando dell'arrivo in Honduras die lanciando una frecciata all'ex ...Secondo le ultime indiscrezioni,dovrebbe sbarcare in Honduras nella puntata di domani de ' L'isola dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva ...La naufraga, infatti, è a conoscenza dell’ingresso di Ignazio Moser e ha intenzione di attirare su di sé lo sguardo del compagno di Cecilia Rodriguez. L’atteggiamento di Manuela non piace e Rosaria ...Isola dei Famosi 29 aprile anticipazioni. Arriva Ignazio Moser e la situazione tra i naufraghi diventa sempre più tesi. Attesa grande news!