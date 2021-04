Ictus Cerebrale: Investire sull’implementazione digitale delle cure (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come facilitare l’accesso ai pazienti e garantire la sostenibilità del sistema sanitario Venezia, 28 aprile 2021 – In Italia, ogni anno, si verificano 120.000 casi di Ictus, l’80% sono nuovi episodi e il restante 20% ricadute di eventi del passato. 1 Ictus su 4 è causato dalla Fibrillazione Atriale, che affligge circa 900.000 individui in Italia, il cui rischio aumenta con l’avanzare dell’età, con la presenza di diabete, l’ipertensione arteriose e le malattie delle arterie. La fibrillazione atriale, che colpisce dopo i 40 anni, spesso tende a interrompersi spontaneamente, senza manifestare alcun sintomo, altre volte i sintomi cambiano di giorno in giorno, e trattarlo diventa difficile. Per approfondire la tematica Motore Sanità, ha organizzato il webinar ‘Screening e prevenzione dell’Ictus ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come facilitare l’accesso ai pazienti e garantire la sostenibilità del sistema sanitario Venezia, 28 aprile 2021 – In Italia, ogni anno, si verificano 120.000 casi di, l’80% sono nuovi episodi e il restante 20% ricadute di eventi del passato. 1su 4 è causato dalla Fibrillazione Atriale, che affligge circa 900.000 individui in Italia, il cui rischio aumenta con l’avanzare dell’età, con la presenza di diabete, l’ipertensione arteriose e le malattiearterie. La fibrillazione atriale, che colpisce dopo i 40 anni, spesso tende a interrompersi spontaneamente, senza manifestare alcun sintomo, altre volte i sintomi cambiano di giorno in giorno, e trattarlo diventa difficile. Per approfondire la tematica Motore Sanità, ha organizzato il webinar ‘Screening e prevenzione dell’...

