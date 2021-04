Fedele: “Il Napoli quest’anno aveva tutto per competere per lo Scudetto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fedele: “Se il Napoli sta lottando per il 2° posto con 9 sconfitte vuol dire che poteva fare meglio. Su Gattuso e De Laurentiis…” Enrico Fedele, dirigente, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare del Napoli, di Gattuso, De Laurentiis e di altro. Queste le sue parole: SU JUVENTUS-MILAN “Juventus-Milan sarà decisiva per la classifica avulsa a tre, nel caso in cui arrivassero tutte a pari punti. Anche se la Juventus dovesse perdere 0-1 il Milan sarebbe comunque penalizzato. -afferma Fedele – Spalletti? Gli stessi tifosi che fino a 2 mesi fa volevano Gattuso via ora vogliono che resti. E’ evidente che il Napoli stia facendo cose egregie in questo finale e i meriti sono anche di Gattuso. La squadra fisicamente sta bene e pare anche di ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 28 aprile 2021): “Se ilsta lottando per il 2° posto con 9 sconfitte vuol dire che poteva fare meglio. Su Gattuso e De Laurentiis…” Enrico, dirigente, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare del, di Gattuso, De Laurentiis e di altro. Queste le sue parole: SU JUVENTUS-MILAN “Juventus-Milan sarà decisiva per la classifica avulsa a tre, nel caso in cui arrivassero tutte a pari punti. Anche se la Juventus dovesse perdere 0-1 il Milan sarebbe comunque penalizzato. -afferma– Spalletti? Gli stessi tifosi che fino a 2 mesi fa volevano Gattuso via ora vogliono che resti. E’ evidente che ilstia facendo cose egregie in questo finale e i meriti sono anche di Gattuso. La squadra fisicamente sta bene e pare anche di ...

