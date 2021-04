Dallas | lezione ai Warriors Melli vs Mannion | Italia nel 4° quarto

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Doveva essere spettacolo puro, Steph Curry contro Luka Doncic, due dei giocatori più elettrizzanti della stagione. Si è trasformata troppo presto in una di quelle partite, e in regular season capitano,...

Nik era rimasto fuori fino a quel momento dalle rotazioni di, con Carlisle che ancora senza Porzingis parte con Dwight Powell e Maxi Kleber titolari e abbassa il quintetto coi cambi, lasciando ...... I Mavs dominano e passano 133-103 con 39 punti di Doncic. Nik ne mette 13 nel periodo conclusivo, in cui duella con Mannion. Kerr se la prende coi Warriors: "Sono molto deluso"