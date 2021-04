Cyberpunk 2077 | patch 1 22 disponibile | corregge vari problemi e migliora performance – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ottiene la nuova1.22, un hotfix rilasciato in queste ore chealcuniurgenti estabilità e..continua ad evolversi e ottiene in queste ore la1.22 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Google Stadia, ovvero un hotfix che punta aree are in generale la stabilità e ledel gioco. In sostanza, si tratta di un aggiornamento correttivo rispetto alleprecedenti, ovvero la 1.20 e la 1.21, un hotfix pubblicato perre alcune falle che alcuni giocatori hanno rilevato ...

Advertising

infoitscienza : Cyberpunk 2077: il lancio disastroso è stato 'una grande lezione' per CD Projekt REDGaming Today - infoitscienza : CD Projekt: Cyberpunk 2077 è stata una 'grande lezione' - infoitscienza : CD Projekt Red imparerà dagli errori fatti col lancio di Cyberpunk 2077 - infoitscienza : Per CD Projekt Cyberpunk 2077 è stato un'”enorme lezione” - infoitscienza : Cyberpunk 2077: il lancio è servito di lezione a CD Projekt -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

L'aggiornamento 1.22 è ora disponibile pered ecco l'elenco completo delle modifiche e correzioni aggiunte. Il titolo è uscito alla fine dello scorso anno e il lancio del gioco era allo sfascio talmente tanto che moltissimi ...CD Projekt Red ha reso disponibile il terzo aggiornamento perin un mese. La nuova patch va a risolvere diversi nuovi bug, inclusi alcuni legati alla progressione. L'hotfix 1.22 è già disponibile su PC, console e Stadia, trovate l'elenco completo ...Insider Daniel Richtman claims that Captain America 4 will be similar to Civil War in that it'll be a mini-Avengers movie.Cyberpunk 2077 Hotfix 1.22, il noto videogioco di CDPR è in questo momento protagonista di un enorme aggiornamento. Ecco i dettagli.