Covid: superate purtroppo le 120mila vittime, ma dall’inizio dell’emergenza in 3.431.867 sono guariti (Di mercoledì 28 aprile 2021) superate purtroppo le 120mila vittima da Covid in Italia ma, c’è anche da dire che, dall’inizio dell’emergenza, complessivamente sono stati effettuati ben 57.910.906 test. A tal proposito, nelle ultime 24 ore, ne sono stati eseguiti altri 336.336 ‘misti’ (cioè molecolari ed antigienici calcolati insieme), che hanno individuato 13.385 nuovi contagi, che hanno determinato un indice di positività pari al 3,9%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nel Paese sono 448.149 gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), dunque 4.663 in meno da ieri. Intanto, con numeri nuovamente ‘importanti’, la Lombardia è tornata ad essere la regione maggiormente colpita, con 2.442 nuovi casi. Seguono, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021)levittima dain Italia ma, c’è anche da dire che,, complessivamentestati effettuati ben 57.910.906 test. A tal proposito, nelle ultime 24 ore, nestati eseguiti altri 336.336 ‘misti’ (cioè molecolari ed antigienici calcolati insieme), che hanno individuato 13.385 nuovi contagi, che hanno determinato un indice di positività pari al 3,9%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nel Paese448.149 gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), dunque 4.663 in meno da ieri. Intanto, con numeri nuovamente ‘importanti’, la Lombardia è tornata ad essere la regione maggiormente colpita, con 2.442 nuovi casi. Seguono, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. I p… - infoitsalute : Covid, l'India preoccupa. Draghi: 'Pronti a dare aiuto'. Stop a voli. In Italia superate le 120mila vittime - infoitsalute : Covid: superate purtroppo le 120mila vittime, ma dall’inizio dell’emergenza in 3.431.867 sono guariti -