Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 19:15 (Di martedì 27 aprile 2021) Viabilità DEL 27 APRILE 2021 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. MIGLIORATA NOTEVOLMENTE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RESTANO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA. PRUDENZA INVECE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA SALARIA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO. SULLA SP275 ALLACCIAMENTO FIAT, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO ALL’ALTEZZA DEL KM 2, SIAMO IN LOCALITÀ PIUMAROLA. TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA Regione Lazio, IN COLLABORAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. MIGLIORATA NOTEVOLMENTE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RESTANO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA. PRUDENZA INVECE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA SALARIA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO. SULLA SP275 ALLACCIAMENTO FIAT, SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO ALL’ALTEZZA DEL KM 2, SIAMO IN LOCALITÀ PIUMAROLA. TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE ...

