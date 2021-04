Un Posto al Sole, Maurizio Aiello a Tv Soap: “Vedrete Alberto Palladini soffrire!” (Di martedì 27 aprile 2021) È uno dei volti storici, più amati ma anche contestati, di Un Posto al Sole. Parliamo dell’avvocato Alberto Palladini, interpretato da Maurizio Aiello in più fasi della Soap partenopea di Rai 3. Nelle puntate attuali, l’uomo sta attraversando un periodo difficile con Clara (Imma Pirone), da cui ha avuto poco tempo fa il piccolo Federico. Leggi anche: UN Posto AL Sole, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 In attesa di scoprire come andrà a finire, noi di Tv Soap abbiamo contattato Maurizio Aiello per fargli qualche domanda. Ecco cosa ci ha risPosto. Un Posto al Sole: Tv Soap intervista Maurizio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 aprile 2021) È uno dei volti storici, più amati ma anche contestati, di Unal. Parliamo dell’avvocato, interpretato dain più fasi dellapartenopea di Rai 3. Nelle puntate attuali, l’uomo sta attraversando un periodo difficile con Clara (Imma Pirone), da cui ha avuto poco tempo fa il piccolo Federico. Leggi anche: UNAL, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 In attesa di scoprire come andrà a finire, noi di Tvabbiamo contattatoper fargli qualche domanda. Ecco cosa ci ha ris. Unal: Tvintervista...

Advertising

insecuremind_ : ci sono giorni in cui niente mi va mai bene, ci sono cose che non metti a posto con due bende quello che voglio non… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas Abbiamo incontrato per voi l'interprete di ALBERTO! - tancsupremacy : “ci sono giorni in cui niente mi va mai bene ci sono cose che non metti a posto con due bende Quello che voglio no… - Edoardo30183189 : @DiReddito Nooo Posillipo è la villa di 'Un posto al sole' - mauroboccaccio : Diretta TV per il voto in Senato su Recovery Fun , saltano Bollani e Un Posto al Sole. Attese da Draghi novità su… -