Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 09:10 (Di martedì 27 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale 27 aprile Buongiorno da Francesco Vitale sono 208 miliardi che compongono il recovery Plan illustrato dal premio Mario Draghi alla camera il primo obiettivo e riparare i danni creati dalla pandemia il PIL è caduto dalle 8:07 i giovani Le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione il monitoraggio del Ministero dell'Economia cabina di regia è a Palazzo Chigi stanziati circa 50 miliardi per digitalizzazione e innovazione competitività e cultura nessun cambio all'ecobonus è un impegno per estenderla 2023 draghi ha parlato anche di donne giovani su del segno unico ma sul salto di 5 anni dopo quota 100 che porterà la pensione a 67 anni si apre la polemica cgil-cisl-uil valutano l'importanza strategica del piano di ripresa e resilienza quale strumento fondamentale per la ripresa del paese per aumentare l'occupazione in particolare ...

