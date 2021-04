Twitch parla Courage: 'fare lo streamer è più difficile di quanto si possa pensare' (Di martedì 27 aprile 2021) Jack Courage Dunlop di 100 Thieves ha spiegato perché fare lo streamer è più difficile di quanto si possa pensare, visto che bisogna destreggiarsi con un sacco di cose tutte in una volta. Diventare uno streamer di successo e un creatore di contenuti è diventato l'obiettivo di molti poiché è sempre più facile mettere piede in piattaforme come Twitch o YouTube. Tuttavia, essere uno streamer a tempo pieno va ben oltre il semplice sedersi, accendere un gioco, attivare lo streaming e giocare per ore e ore. L'obiettivo è quello di essere in grado di gestire un gameplay rendendo il tutto un vero e proprio show, non si tratta quindi solamente di guardare qualcuno giocare a un videogioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) JackDunlop di 100 Thieves ha spiegato perchéloè piùdisi, visto che bisogna destreggiarsi con un sacco di cose tutte in una volta. Diventare unodi successo e un creatore di contenuti è diventato l'obiettivo di molti poiché è sempre più facile mettere piede in piattaforme comeo YouTube. Tuttavia, essere unoa tempo pieno va ben oltre il semplice sedersi, accendere un gioco, attivare lo streaming e giocare per ore e ore. L'obiettivo è quello di essere in grado di gestire un gameplay rendendo il tutto un vero e proprio show, non si tratta quindi solamente di guardare qualcuno giocare a un videogioco. Leggi altro...

