Traffico Roma del 27-04-2021 ore 08 | 00

(Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare gli spostamenti maggiori sono in carreggiata interna tra la Casilina e la raccomandiamo anche prudenza per i possibili disagi tra Nomentana e Tiburtina in questo caso per un incidente circolazione sostenuta sulla diramazionesud da Torrenova allegra in direzione del centro cittàintenso anche sulle tratto cittadino della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso quest’ultimo tratto nella città è in programma questa mattina alle 11 una manifestazione Tu Largo Bernardino da Feltre il cui termine è previsto per le 14 lavori e chiusure notturne per i Sottopassi Ignazio Guidi e Corso d’Italia chiusi dalle 22 di questa sera tra Viale delle Policlinico e viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio la riapertura domani mattina alle 5:30 ma per ...