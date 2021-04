Superlega, arriva la norma della Figc: “Chi aderisce è fuori dal campionato” (Di martedì 27 aprile 2021) La Figc ha varato una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa, come la Superlega. Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Leggi su 2anews (Di martedì 27 aprile 2021) Laha varato unaad hoc per evitare la nascita di competizioni al didel controllo di Fifa e Uefa, come la. Chi si iscrive allafiniscedalitaliano. Lavara unaad hoc per evitare la nascita di competizioni al didel controllo di

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Il Chelsea lascia? I tifosi esultano così fuori da Stamford Bridge ? Dall'Inghilterra arriva la notiz… - TuttoMercatoWeb : ?? Fallito il progetto #Superlega, arriva un tapiro gigante alla Continassa per la #Juve di #Agnelli - fattoquotidiano : Nel pallone dei ricchi, i club più ricchi giocano solo con i ricchi, per diventare ancora più ricchi [di Lorenzo Ve… - Fiodor1976 : se il #Milan arriva quinto, spera ancora nella #Superlega. #LazioMilan - vittoriodublin : Per me il @sscnapoli arriva secondo dietro all’Inter ????#SerieATIM #NapoliTorino #ChampionsLeague #Superlega -