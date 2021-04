Sampdoria, Torregrossa scalpita: dopo l’infortunio è pronto al rientro (Di martedì 27 aprile 2021) Ernesto Torregrossa è pronto a tornare in campo e a dare il suo apporto alla Sampdoria per lo sprint finale in campionato Un gol e poi più nulla. Ernesto Torregrossa è finito fuori dai radar della Sampdoria, la punta ex Brescia dopo l’inizio sprint nella sfida casalinga all’Udinese ha patito un lungo infortunio e la convocazione contro il Torino è stata sfortunatamente solo un’illusione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L’attaccante è ritornato ad occupare l’infermeria ed ora scalpita per rientrare e sfruttare almeno un paio delle ultime giornate di campionato. Il calciatore classe 1992 ha collezionato solo 5 presenze e vuole aumentare il suo bottino per lanciare un messaggio a Claudio Ranieri in vista della prossima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Ernestoa tornare in campo e a dare il suo apporto allaper lo sprint finale in campionato Un gol e poi più nulla. Ernestoè finito fuori dai radar della, la punta ex Brescial’inizio sprint nella sfida casalinga all’Udinese ha patito un lungo infortunio e la convocazione contro il Torino è stata sfortunatamente solo un’illusione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’attaccante è ritornato ad occupare l’infermeria ed oraper rientrare e sfruttare almeno un paio delle ultime giornate di campionato. Il calciatore classe 1992 ha collezionato solo 5 presenze e vuole aumentare il suo bottino per lanciare un messaggio a Claudio Ranieri in vista della prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Torregrossa IN DUBBIO QUAGLIARELLA PER LA ROMA IN DUBBIO QUAGLIARELLA PER LA ROMA Dopo la sconfitta subita fuori casa con il Sassuolo, la Sampdoria rialza la testa e guarda alla prossima giornata di campionato contro la Roma in programma ...Torregrossa

RIPRESA MARTEDI' POMERIGGIO RIPRESA MARTEDI' POMERIGGIO Un po' di riposo per la Sampdoria dopo il trittico di impegni settimanali. Claudio Ranieri ha infatti fissato per martedì ... Difficile invece il recupero di Torregrossa, la ...

