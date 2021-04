Salone Risparmio | Corcos | ' a settembre si farà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Ildelprevisto a Milano asi, e in presenza, secondo il presidente di Assogestioni, Tommaso, che è anche amministratore delegato di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking. "Assolutamente sì vedendo la tabella di marcia prevista del Governo che sembra poter rispettare anche il numero di 500mila vaccinati al giorno prima della fine di aprile", dice a MilanoCapitali 2021. Questo "ci fa pensare che anche le date dici vedranno presenti e protagonisti al. Non vedo l'ora di dare il via alla giornata inaugurale".