Recovery Plan, Draghi incassa il sì della Camera (Di martedì 27 aprile 2021) Roma - Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sul Recovery Plan. I voti favorevoli sono 442, 51 gli astenuti e 19 i voti contrari. L'aula della Camera ha respinto la risoluzione

