Oscar 2021, Arnold Schwarzenegger: "Sono stati così noiosi" (Di martedì 27 aprile 2021) Arnold Schwarzenegger ha criticato l'ultima edizione degli Oscar 2021 e ha dato il suo suggerimento per organizzare una cerimonia meno noiosa In occasione della sua partecipazione virtuale a Jimmy Kimmel Live!, Arnold Schwarzenegger ha criticato l'ultima edizione degli Oscar 2021 e ha dato il suo suggerimento per l'organizzazione di una cerimonia meno noiosa e in grado di tenere sveglia l'attenzione degli spettatori. Arnold Schwarzenegger ha criticato la cerimonia degli Oscar 2021 e ha dichiarato: "La ragione per cui ho visto soltanto un terzo dell'edizione è che l'ho trovata tremendamente noiosa. Ho preferito spegnere la TV. Non riesco a capire... C'erano così tante ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)ha criticato l'ultima edizione deglie ha dato il suo suggerimento per organizzare una cerimonia meno noiosa In occasione della sua partecipazione virtuale a Jimmy Kimmel Live!,ha criticato l'ultima edizione deglie ha dato il suo suggerimento per l'organizzazione di una cerimonia meno noiosa e in grado di tenere sveglia l'attenzione degli spettatori.ha criticato la cerimonia deglie ha dichiarato: "La ragione per cui ho visto soltanto un terzo dell'edizione è che l'ho trovata tremendamente noiosa. Ho preferito spegnere la TV. Non riesco a capire... C'eranotante ...

