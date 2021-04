Monza: «Calciatori ingenui ad andare in Svizzera» (Di martedì 27 aprile 2021) «L’AC Monza ha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcuni Calciatori si sono recati al Casinò di Lugano. Non è vietato recarsi in Svizzera; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo». Con questo comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio di oggi, il club brianzolo ha preso posizione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 aprile 2021) «L’ACha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcunisi sono recati al Casinò di Lugano. Non è vietato recarsi in; è però stata senz’altro una leggerezza averlo fatto in questo periodo». Con questo comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio di oggi, il club brianzolo ha preso posizione L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Monza: «Calciatori ingenui ad andare in Svizzera»: «L’AC Monza ha appreso dagli organi di stam… - ottopagine : Calciatori al Casinò in Svizzera, la nota del Monza #Salerno - CalcioFinanza : #Monza: «Calciatori ingenui ad andare in Svizzera» - GIUSPEDU : RT @marcovarini: ?? Il comunicato ufficiale #Monza: alcuni calciatori nel pomeriggio di ieri si son recati al casinò di Lugano.. https://t.c… - granatissimi : Calciatori al Casinò in Svizzera, la nota del Monza -