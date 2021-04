Marta Zoboli | l’ironia sull’amore – e la sua vita privata?

Leggi su puglia24news

(Di mercoledì 28 aprile 2021), attrice comica decisamente poliedrica e dallo stile personale, è solita fare ironie sui rapporti di coppia, vero “pezzo forte” del suo repertorio., classe 1978, nativa di Treviglio, in provincia di Bergamo, è molto nota per aver fatto parte di Zelig, dopo un’intensa attività teatrale. La sua carriera in televisione ha avuto inizio circa un decennio fa, e nel frattempo l’ha resa decisamente popolare con la comicità pungente e caratteristica. A dispetti delle tematiche “personali” e sentimentale trattate, lapersonale diè tenuta “top secret” dalla diretta interessata: non si hanno infatti informazioni in merito. L'articolo proviene da Puglia24News.it.