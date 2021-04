L’inchiesta privata di Beppe sulla ragazza che accusa il figlio Ciro Grillo (Di martedì 27 aprile 2021) Beppe Grillo ha chiesto un’indagine conoscitiva su Silvia, la ragazza di 19 anni italo-svedese che ha denunciato di essere stata violentata nella notte del 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Secondo l’accusa a stuprarla sono stati Ciro Grillo, figlio del leader M5s, e tre suoi amici: Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Grillo, scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Paolo Berizzi e Giuseppe Filetto, avrebbe chiesto indagini conoscitive. E ha anche incaricato un medico legale di una perizia sulla ragazza. Inevitabile dopo il video choc con cui il gran capo Cinquestelle ha difeso il figlio e i suoi amici dall’accusa di avere abusato sessualmente di Silvia. Ed ora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021)ha chiesto un’indagine conoscitiva su Silvia, ladi 19 anni italo-svedese che ha denunciato di essere stata violentata nella notte del 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Secondo l’a stuprarla sono statidel leader M5s, e tre suoi amici: Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria., scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Paolo Berizzi e Giuseppe Filetto, avrebbe chiesto indagini conoscitive. E ha anche incaricato un medico legale di una perizia. Inevitabile dopo il video choc con cui il gran capo Cinquestelle ha difeso ile i suoi amici dall’di avere abusato sessualmente di Silvia. Ed ora ...

LaNotiziaTweet : L’inchiesta privata di Beppe sulla ragazza che accusa il figlio Ciro Grillo - annaros70527446 : @Deputatipd COME SI SPIEGA IL VIDEO-EMBOLO DI BEPPE GRILLO? – IL SUO TELEFONO POTREBBE ESSERE STATO INTERCETTATO NE… - EagleMassimo : @focaretti @TuteLazio_V2 L'uscita di Lotito venne fatta in una telefonata privata (quindi non era una 'uscita'). Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inchiesta privata Malika cacciata di casa perché omosessuale: Procura di Firenze apre inchiesta per violenza privata ilmessaggero.it