La Serie B torna su Sky | acquisiti i diritti per il triennio 2021 2024 I dettagli

(Di martedì 27 aprile 2021) Sky ha acquisito itv dellaB per il/24.Lasu Sky. La pay-tv ha infatti acquisito idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. A darne notizia è la LegaB tramite una nota ufficiale, apparsa nei propri canali di riferimento."L'adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. All'offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori".

Il Sole 24 ORE

'La LegaB comunica l'adesione, da parte di Sky, all'offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite dellaBKT per il triennio 2021 - 2024. L'adesione è arrivata sia ...Lasu Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a ...ky Sport prova a rispondere almeno in parte alla perdita dei diritti della Serie A riportando sulla tv satellitare e su Now la Serie B.La Serie B per il triennio 2021-24 sarà visibile su Sky. All'adesione all'offerta, possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori il che consentirà una maggiore divulgazione del prodotto