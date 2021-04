Inter, ancora lavoro a parte per Vidal e Kolarov (Di martedì 27 aprile 2021) Allenamenti a parte per Kolarov e Vidal L’Inter ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della trasferta di sabato contro il Crotone. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile oggi, dopo il giorno libero di ieri, dove hanno svolto una doppia seduta. Hanno lavorato ancora a parte sia Arturo Vidal sia Aleksandar Kolarov che da diverso tempo ormai non sono più a disposizione di Antonio Conte. Difficile, al momento, ipotizzare tempi di recupero per i due, che qualora non dovessero tornare disponibili potrebbero ugualmente seguire la squadra in Calabria. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Allenamenti aperL’ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della trasferta di sabato contro il Crotone. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile oggi, dopo il giorno libero di ieri, dove hanno svolto una doppia seduta. Hanno lavoratosia Arturosia Aleksandarche da diverso tempo ormai non sono più a disposizione di Antonio Conte. Difficile, al momento, ipotizzare tempi di recupero per i due, che qualora non dovessero tornare disponibili potrebbero ugualmente seguire la squadra in Calabria. L'articolo proviene damagazine.

