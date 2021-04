Incidente stradale Pordenone, 2 auto in bilico su solaio (Di martedì 27 aprile 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti in via Dante a Pordenone per la messa in sicurezza e rimozione di due autovetture in bilico sul solaio di alcuni garage interrati.A porre i due mezzi in quella precaria situazione è stato un autofurgone che, per un guasto all’impianto elettrico, azionava autonomamente il motorino d’avviamento, avanzando e tamponando i due veicoli che sfondavano il parapetto.I pompieri, dopo aver sollevato le auto con dei cuscini pneumatici, le portavano in sicurezza trainandole con un verricello.Sul posto la Polizia municipale di Pordenone per i rilievi. Leggi su udine20 (Di martedì 27 aprile 2021) I Vigili del Fuoco disono intervenuti in via Dante aper la messa in sicurezza e rimozione di duevetture insuldi alcuni garage interrati.A porre i due mezzi in quella precaria situazione è stato unfurgone che, per un guasto all’impianto elettrico, azionavanomamente il motorino d’avviamento, avanzando e tamponando i due veicoli che sfondavano il parapetto.I pompieri, dopo aver sollevato lecon dei cuscini pneumatici, le portavano in sicurezza trainandole con un verricello.Sul posto la Polizia municipale diper i rilievi.

Advertising

NewSicilia : +++ VIOLENTO INCIDENTE IN #SICILIA +++ Nel primo mezzo viaggiavano diversi passeggeri oltre il conducente, nel sec… - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Investito da un rider di sera: muore sul colpo un 53enne - Emergenza24 : RT @Veronamobile: 27/04/2021 15:31: VIA CENTRO n.3 - Incidente stradale Con feriti - tamponamento n. 4 veicoli coinvolti, rallentamenti. - Veronamobile : 27/04/2021 15:31: VIA CENTRO n.3 - Incidente stradale Con feriti - tamponamento n. 4 veicoli coinvolti, rallentamenti. - f_elasticheart : RT @Kratos965: @140caratteracci Parliamo di uno che nell’81 fu incriminato per omicidio colposo plurimo per un incidente stradale dove pers… -