Il Comune invita a non usare l' auto per accompagnare i bimbi a scuola

(Di martedì 27 aprile 2021) Due settimane in cui rinunciare il più possibile all'utilizzo dell'per condurre i bambini a: questo l'aspetto più significativo dell'adesione, da parte dell'Amministrazione Comunale, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comune invita

CataniaToday

Si tratta di un'enunciazione collettiva che, al di là di ogni differenza individuale, sociale e culturale,a creare alleanze non sulla base di un'origine, ma di obiettivi condivisi. [&...Due settimane in cui rinunciare il più possibile all'utilizzo dell'auto per condurre i bambini a scuola: questo l'aspetto più significativo dell'adesione, da parte dell'Amministrazione Comunale, in ...Dopo oltre un anno di tremende restrizioni, sacrifici e rinunce, cominciamo a vedere qualche spiraglio di riapertura verosimilmente più durevole dello scorso ...Basta una firma: tieni a Thiene il tuo 5 X 1000. L’Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene ricorda che, come per gli anni scorsi, anche con la p ...