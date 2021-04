Europeo, l’Uefa decide di schierarsi con i commissari tecnici (Di martedì 27 aprile 2021) l’Uefa ha deciso di accontentare le richieste arrivate dai ct di aumentare la lista dei convocati a 26 elementi in vista dell’Europeo Ventisei calciatori in rosa per affrontare l’Europeo. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra. Stando a quanto riferito dal “Times”, l’Uefa avrebbe deciso attraverso il suo Esecutivo di allungare la lista dei calciatori convocabili per la manifestazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 aprile 2021)ha deciso di accontentare le richieste arrivate dai ct di aumentare la lista dei convocati a 26 elementi in vista dell’Ventisei calciatori in rosa per affrontare l’. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra. Stando a quanto riferito dal “Times”,avrebbe deciso attraverso il suo Esecutivo di allungare la lista dei calciatori convocabili per la manifestazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : Il Giornale: 'La farsa UEFA sui suoi 'valori', mentre nega l'Europeo ai fan. Lo spirito democratico di Ceferin rias… - TUTTOJUVE_COM : La UEFA allarga le liste a 26 giocatori: Bernardeschi può sognare l'Europeo? - BombeDiVlad : ???? #EURO2020 - Aumenta il numero dei componenti delle rose per l’Europeo ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #UEFA… - Fprime86 : RT @cmdotcom: La #UEFA allarga la lista per l'Europeo a 26: i probabili convocati di Mancini, gli ultimi dubbi - cmdotcom : La #UEFA allarga la lista per l'Europeo a 26: i probabili convocati di Mancini, gli ultimi dubbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Europeo l’Uefa La UEFA annuncia il nuovo format delle competizioni per club dalla stagione 2024/25 | La UEFA UEFA.com