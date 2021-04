E’ morto il padre di Gabriel Garko: ecco i messaggi d’affetto degli amici vip (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Garko ha reso nota la scomparsa del padre sui suoi social e tanti sono stati i messaggi di affetto degli amici vip Con un post pubblicato sui suoi canali social poche ore fa, Gabriel Garko ha reso nota la scomparsa del padre Claudio Oliviero. L’attore ha pubblicato una serie di foto del padre e ha scritto semplicemente: “Ciao papà, fai buon viaggio”. Il padre, ex pasticcere, combatteva contro la malattia e purtroppo ha avuto la meglio. A tal proposito, Gabriel Garko aveva raccontato che il padre non stava bene in un’intervista rilasciata alcuni giorni fa dove lamentava di non sopportare la gogna mediatica a cui è stato sottoposto dopo il suo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 aprile 2021)ha reso nota la scomparsa delsui suoi social e tanti sono stati idi affettovip Con un post pubblicato sui suoi canali social poche ore fa,ha reso nota la scomparsa delClaudio Oliviero. L’attore ha pubblicato una serie di foto dele ha scritto semplicemente: “Ciao papà, fai buon viaggio”. Il, ex pasticcere, combatteva contro la malattia e purtroppo ha avuto la meglio. A tal proposito,aveva raccontato che ilnon stava bene in un’intervista rilasciata alcuni giorni fa dove lamentava di non sopportare la gogna mediatica a cui è stato sottoposto dopo il suo ...

